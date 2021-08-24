Üye Girişi
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı - Son Dakika

Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı

24.08.2021 14:32
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı, System.String[]

Yunanistan'da, Delta varyantının etkisiyle günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle özellikle aşı olmayanları hedef alan yeni tedbirler getirilmesi kararlaştırıldı.

Yunanistan'da, Delta varyantının etkisiyle günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle özellikle aşı olmayanları hedef alan yeni tedbirler getirilmesi kararlaştırıldı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, yaptığı açıklamada, 1 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara yönelik yeni tedbirler uygulanacağını söyledi.

Kikilyas, yeni tedbirler kapsamında, aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenler, devlet daireleri gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi olsa bile giremeyecek ve devlete ait sağlık merkezlerinde ücretsiz PCR testi yaptıramayacak.???????

Kara, deniz ve hava yoluyla seyahat edecek olanlar 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi sonucu sunmak zorunda olacak.

Devlet ve özel hastanelerde aşı olmayan tüm sağlık çalışanlarının işine ara verilecek, tedbirlere uymayan eczacılara ise idari yaptırım ve para cezaları uygulanacak.

Restoran, kafe ve eğlence yerleri gibi kapalı mekanlara ve açık ya da kapalı stadyumlara sadece iki doz aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş olanların girmesine izin verilecek.

Aşılarını tamamlamış ya da hastalığı geçirmiş olanlarla çalışacağını beyan eden işletmelere tam doluluk ile çalışma izni verilecek.

Yoğunluk yaşanan açık alanlarda tüm vatandaşlar için maske takma zorunluluğu getirilecek.

31 Mart 2022'ye kadar sürecek tedbirler kapsamında ayrıca 13 Eylül'den itibaren, aşı olmayan kamu ve özel sektör çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak.???????

Yunanistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Yunanistan'da son 24 saatte 2 bin 628 Kovid-19 vakası kaydedildi, 34 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana 561 bin 812 vaka, 13 bin 422 salgın kaynaklı ölüm kaydedildi. Ülkede halkın yaklaşık yüzde 53'ü iki doz aşılandı.

COVIRAN Bereket, Yunanistan, PCR Testi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı 17:15 Seray Sever'in siyah bikinisiyle verdiği şezlong pozuna yorum yağdı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam 17:04 Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı 16:55 Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı
Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz 16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak 16:23 Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı 16:09 Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu 15:26 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı 15:12 Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı

Son Dakika Haberleri
17:15 Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı
17:10 Feci kazada takla atan araç hurdaya döndü, anne ve baba hayatını kaybetti
17:03 Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam
16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
16:40 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
16:13 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek
15:51 Seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlayacağının sözünü verdi
15:45 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?
15:43 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı         
17:15
Feci kazada takla atan araç hurdaya döndü, anne ve baba hayatını kaybetti Feci kazada takla atan araç hurdaya döndü, anne ve baba hayatını kaybetti         
17:10
Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı         
17:00
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar         
16:41
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi         
15:44
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolaylıkla bulunması için çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
12:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 17:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik tedbirler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement