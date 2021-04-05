Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor - Son Dakika

Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
05.04.2021 15:10
Kovid-19 testi mobil aracı Test için bekleyen vatandaşlar Açılan mağazalara girmek için bekleyen vatandaşlar Şehir merkezinden detaylar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların gevşetilmeye başlandığı başkent Atina'da...
Kovid-19 testi mobil aracı
Test için bekleyen vatandaşlar
Açılan mağazalara girmek için bekleyen vatandaşlar
Şehir merkezinden detaylar ATİNA - Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamaların gevşetilmeye başlandığı başkent Atina'da mağazalar, internetten randevu şartıyla kapılarını müşterilerine açtı. Yoğunluk yaşanan Ermu Caddesi ve Monastiraki Meydanı'nda halka ücretsiz hızlı sonuç verebilen Kovid-19 testi yapıldı.
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