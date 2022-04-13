Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor - Son Dakika

Yunanistan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerini gevşetme kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, kapalı mekanlarla kafe, lokantalarda uygulanan ve "COVID pass" olarak bilinen aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.

Öğrenciler için geçerli haftada bir kez Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını ifade eden Plevris, dini etkinliklerde tedbirler çerçevesinde uygulanan tüm kısıtlamaların sona erdirileceğini kaydetti.

Doluluk oranlarında geçerli olan kısıtlamaların 31 Mayıs'tan itibaren iptal edileceğini aktaran Plevris, kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun da 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.

Tüm tedbirler, 1 Eylül'den itibaren tekrar değerlendirilecek.