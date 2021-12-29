Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürdü - Son Dakika

Yunanistan'da, Kovid-19 vaka sayısının, 28 bini aşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 bin 828 vaka tespit edilirken, vaka sayısı 1 milyon 134 bin 713'e yükseldi.

Günlük vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 20 bin 636'ya ulaştı.

Günlük vaka sayısı, pazartesi 9 bin 284, salı ise 21 bin 657 olarak kaydedilmişti.

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