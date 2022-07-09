Batı Trakya 'da yaşayan Müslüman Türk azınlık da bölgedeki tarihi camilerde bir araya geldi.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram sevincini birlikte yaşadı. Namazın ardından cemaat için meyve suyu ve çocuklar için hediye dağıtıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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