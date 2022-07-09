Yunanistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Yunanistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 09:20
Yunanistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Müslümanlar bayram namazını, ibadete açılan ilk resmi camide kıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Müslümanlar bayram namazını, ibadete açılan ilk resmi camide kıldı.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram sevincini birlikte yaşadı. Namazın ardından cemaat için meyve suyu ve çocuklar için hediye dağıtıldı.

Yaklaşık 150 bin Müslümanın yaşadığı Atina'nın farklı bölgelerindeki mescitlerde de bayram namazı kılındı.

Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlık da bölgedeki tarihi camilerde bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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