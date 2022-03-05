Yunanistan'da kuş gribi nedeniyle 574 tepeli pelikan telef oldu - Son Dakika

Yunanistan'da 574 tepeli pelikanın kuş gribi nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Arnavutluk sınırındaki Küçük Prespa Gölü yakınlarında kuş gribi yüzünden şubattan bu yana 574 tepeli pelikan telef oldu.

İnceleme sonucu kuşların "H5N1 tipi" kuş gribi virüsü nedeniyle telef olduğu tespit edildi.

Prespa Belediyesi, bölge sakinlerini evcil kanatlı hayvanlarını kapalı alanlarda tutmaları için uyardı.