Yunanistan'da kuş gribi nedeniyle 574 tepeli pelikan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da kuş gribi nedeniyle 574 tepeli pelikan telef oldu

05.03.2022 17:54
Yunanistan'da kuş gribi nedeniyle 574 tepeli pelikan telef oldu

Yunanistan'da 574 tepeli pelikanın kuş gribi nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Yunanistan'da 574 tepeli pelikanın kuş gribi nedeniyle telef olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Arnavutluk sınırındaki Küçük Prespa Gölü yakınlarında kuş gribi yüzünden şubattan bu yana 574 tepeli pelikan telef oldu.

İnceleme sonucu kuşların "H5N1 tipi" kuş gribi virüsü nedeniyle telef olduğu tespit edildi.

Prespa Belediyesi, bölge sakinlerini evcil kanatlı hayvanlarını kapalı alanlarda tutmaları için uyardı.

YORUMLAR
500

Yunanistan, Kuş Gribi, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da kuş gribi nedeniyle 574 tepeli pelikan telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:53 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:00:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da kuş gribi nedeniyle 574 tepeli pelikan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement