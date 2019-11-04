Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da lise öğrencilerinden protesto
Son Dakika Güncel Yunanistan'da lise öğrencilerinden protesto

Yunanistan'da lise öğrencilerinden protesto

7 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da lise öğrencileri üniversitelere giriş sistemindeki değişiklikleri protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da lise öğrencileri üniversitelere giriş sistemindeki değişiklikleri protesto etti.

Atina Üniversitesi binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, sloganlar atarak Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Bir foto muhabirinin de başından hafif şekilde yaralandığı olaylar sırasında 3 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan'da lise öğrencilerinden protesto

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan sınırında 'dehşet' gecesi
Yunan sınırında 'dehşet' gecesi Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:50:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da lise öğrencilerinden protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]