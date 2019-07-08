Yunanistan'da merkez sağ Çipras'ı koltuğundan etti
52 dakika önce
Yunanistan'da, merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:17
'da, merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. İktidardan düşen Çipras liderliğindeki SYRIZA 86 milletvekili ile ana muhalefette yer alacak.
Yunanistan seçimleri: Sandık çıkış anketlerinde iktidar partisi Syriza geride
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
Yunanistan'da seçimi kaybeden Aleksis Çipras'tan ilk açıklama
Yunanistan'da secimin galibi Miçotakis bugün yemin edecek