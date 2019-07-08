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Yunanistan'da merkez sağ Çipras'ı koltuğundan etti

52 dakika önce

Yunanistan'da, merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi.

Yunanistan'da merkez sağ Çipras'ı koltuğundan etti, System.String[]
Yunanistan'da, merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. İktidardan düşen Çipras liderliğindeki SYRIZA 86 milletvekili ile ana muhalefette yer alacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:17 
Milletvekili, Yunanistan, Ekonomi
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