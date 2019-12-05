Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Anne öldü, 3 çocuğu kurtarıldı

Yunanistan'da mülteci kampında çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi kurtuldu.

Ekathimerini gazetesinde yer alan haber göre olay Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Kara Tepe mülteci kampında meydana geldi.

27 yaşındaki Afgan kadın, 28 yaşındaki eşi ve küçük yaştaki 3 çocuğunun kaldığı konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri diğer konteynerlere sıçramadan önce yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan adamın, dumandan etkilenmeden önce 3 çocuğunu kurtarabildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kadının ise hayatını kaybettiği bildirildi.