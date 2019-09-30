Yunanistan'da mülteci kampında yangın: bir çocuk ve kadın öldü

Yunanistan 'ın Midilli Adası 'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Yerel medya, mültecilerin yaşam şartlarını protesto ettiği ve polisler arbede yaşadıkları sırada bir konteynırda yangın çıktığını; itfaiyenin geç müdahalesi sonrası bir kadın ve bir çocuğun yanarak can verdiğini duyurdu.

Uluslararası Bağımsız Tıbbi Yardım Organizasyonu da, 3 bin kişi kapasiteli kampta 13 bin kişinin yaşadığını; çıkan yangında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini; 15 kişinin ise çıkan yangında yaralandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Yangından görüntüler

Bir cenazenin taşınması