Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da mülteci kampında yangın bir çocuk ve kadın öldü
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Yunanistan'da mülteci kampında yangın bir çocuk ve kadın öldü

1 saat önce

Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Bir çocuk ve kadın öldüYunanistan (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Bir çocuk ve kadın öldü

Yunanistan (DHA) ? Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.

Yerel medya, mültecilerin yaşam şartlarını protesto ettiği ve polisler arbede yaşadıkları sırada bir konteynırda yangın çıktığını; itfaiyenin geç müdahalesi sonrası bir kadın ve bir çocuğun yanarak can verdiğini duyurdu.

Uluslararası Bağımsız Tıbbi Yardım Organizasyonu da, 3 bin kişi kapasiteli kampta 13 bin kişinin yaşadığını; çıkan yangında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini; 15 kişinin ise çıkan yangında yaralandığını duyurdu.

Yunanistan'da mülteci kampında yangın bir çocuk ve kadın öldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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