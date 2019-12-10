Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu
Son Dakika Güncel Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu - Son Dakika

Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu

6 saat önce

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi'nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.

Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu, System.String[]

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed Musavi'nin kampta yaşadığı zorlukları anlattığı video izlenirken duygusal anlar yaşandı.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptı. Konuşmanın ardından "İnsan Hakları Serüveni" adlı video izletildi. Daha sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Haklarımızı Bilelim" oratoryosu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "İnsan yeryüzündeki bütün varlıklara egemen olarak dünyaya gelmiştir. Egemen olarak dünyaya gelmesinin asıl sebebi yapıcı bir rol üstlenmesi açısındandır" dedi.


Muhammed Musavi'nin anlattıkları yürek burktu


Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir buçuk yıl öğrenim görüp ardından Yunanistan'da bir mülteci kampına giden Muhammed Musavi'nin çekip göndermiş olduğu videoda anlattıkları ise yürek burktu. Okula gitmekte güçlük çektiğini ifade eden Musavi, "Kampta 2-3 aile yaşıyoruz. Kampın her yerin çamur içerisinde. Hastane yok burada, ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum İmkanım olsa Türkiye'ye geri dönmek isterim" diye konuştu.


Etkinlik, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Simitçi Mercan" adlı tiyatroyu sahnelemeleri ile sona erdi. - ERZİNCAN

Yunanistan, Musavi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı
Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:30:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da mülteci kampında yaşayan Muhammed'in anlattıkları yürek burktu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]