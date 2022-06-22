Çoğunluğu fiziksel ve psikolojik zorluklar yaşamış yaklaşık 1000 mültecinin yaşadığı kampta, psikolojik ve hukuki destek için çalışan personel ise şehir dışına taşınma kararının mülteciler üzerinde olası olumsuz sonuçlarına dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da mülteci kampının kapatılması protesto edildi - Son Dakika

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