Yunanistan'da mülteci kampının kapatılması protesto edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da mülteci kampının kapatılması protesto edildi

22.06.2022 15:52
Yunanistan'da mülteci kampının kapatılması protesto edildi

A? Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Eleonas Mülteci Kampı'nın kapatılma kararına karşı mülteciler gösteri düzenledi.

A? Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Eleonas Mülteci Kampı'nın kapatılma kararına karşı mülteciler gösteri düzenledi.

Şehir merkezinden uzak bir başka kampa nakledilmek istemeyen mülteciler, kamp önünde eylem yaptı.

Eylemciler "Eleonas kapanmasın", "Eleonas bizim evimiz" şeklinde sloganlar attı.

Yunan basınında yer alan habere göre, kampın 30 Haziran'da kapanması ve mültecilerin şehir merkezine uzak başka kamplara aktarılması öngörülüyor.

Çoğunluğu fiziksel ve psikolojik zorluklar yaşamış yaklaşık 1000 mültecinin yaşadığı kampta, psikolojik ve hukuki destek için çalışan personel ise şehir dışına taşınma kararının mülteciler üzerinde olası olumsuz sonuçlarına dikkat çekiyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da mülteci kampının kapatılması protesto edildi - Son Dakika

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