Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak - Son Dakika

Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire'de Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yerinin gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire'de Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yerinin gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

Yunanistan Müslümanlar Derneğinden yapılan açıklamada, 1989 yılından bu yana Pire Limanı yakınlarında bulunan "Andalusia" (Endülüs) isimli mescidin, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından alınan kararla kapatılacağı belirtildi.

Konumu dolayısıyla birçok turistin de ibadet etmesine olanak sağlayan mescitle ilgili şu ana kadar herhangi bir şikayet olmadığı ifade edilen açıklamada, kapatma kararıyla dini özgürlüklerin baskılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Müslümanlar, maalesef kanun önünde eşitlikten çok uzaktalar." ifadesi kullanıldı.

Avrupa'nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina'da yaşayan Müslümanlar, namazlarını kendi imkanlarıyla oluşturdukları ibadet yerlerinde kılıyor.

Öte yandan, Atina'da yapımı tamamlanan ilk resmi cami, çeşitli engellerle hala ibadete açılamıyor. Geçen yıl haziranda basın mensuplarına tanıtılan camide ilk namazın eylül ayında kılınması planlanıyordu.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 14:37 İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:18 HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:51:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da Müslümanlara ait bir ibadet yeri kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]