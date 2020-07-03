Yunanistan'da Müslümanlara ait ibadet yeri kapatıldı - ATİNA - Son Dakika

Yunanistan'da Müslümanlara ait ibadet yeri kapatıldı - ATİNA

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire'de, Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yeri gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire'de, Müslümanların mescit olarak kullandığı bir ibadet yeri gerekli izin belgelerinin bulunmaması gerekçesiyle kapatıldı.

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1989 yılından bu yana konumu dolayısıyla birçok turistin de ibadet etmesine olanak sağlayan "Andalusia" (Endülüs) isimli mescidin kapısı bugün yetkililer tarafından mühürlendi.

Malzemeleri toplamak için mescitte bulunan Müslümanlar, kapının mühürlenmesinin ardından duygu dolu anlar yaşadı.

Yunanistan Müslümanlar Derneği Başkanı Naim El Gadur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "32 yıl birçok Müslüman'ın ibadet etmesine olanak sağlayan bu ibadet yeri, sebepsiz yere alınan bir kararla bugün kapatıldı." dedi.

Kapatma kararının neden alındığının kendilerine net şekilde açıklanması gerektiğini ifade eden Gadur, şöyle konuştu:

"Resmi bir caminin bulunmadığı Atina'da bu ibadet yerinin kapatılmasıyla hükümetin eline ne geçiyor? Cami olmadığı gibi Atina'da Müslümanlar için mezarlık da bulunmuyor. Neden Müslümanlar bu ülkede üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görmek zorunda? Müslümanların bu ülkeden nefret etmeleri mi isteniyor?"

Kararla ilgili Yunanistan Müslümanlar Derneğinin açıklamasında da "Müslümanlar, maalesef kanun önünde eşitlikten çok uzaktalar." ifadesi kullanılmıştı.

Avrupa'nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina'da yaşayan Müslümanlar, namazlarını kendi imkanlarıyla oluşturdukları ibadet yerlerinde kılıyor.

Öte yandan, Atina'da yapımı tamamlanan ilk resmi cami, çeşitli engellerle hala ibadete açılamıyor. Geçen yıl haziranda basın mensuplarına tanıtılan camide ilk namazın eylül ayında kılınması planlanıyordu.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Müslümanlara ait ibadet yeri kapatıldı - ATİNA - Son Dakika

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