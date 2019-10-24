Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı
Son Dakika Güncel Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

1 saat önce

Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı, System.String[]

Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılması ve belirli bir süre içinde mezun olamayan öğrencilerin okuldan atılmasını içeren eğitim reformlarını protesto etmek üzere toplandı.

Öğrenciler, "Üniversitelere dokunmayın", "Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez" şeklinde sloganlar atarak, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren gösteri nedeniyle başkentin ana caddeleri bir süre trafiğe kapatıldı.

Yunanistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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