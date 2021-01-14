Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelere polis konuşlandırma planlarını protesto etti - Son Dakika
BBC

Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelere polis konuşlandırma planlarını protesto etti

14.01.2021 21:42
Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelere polis konuşlandırma planlarını protesto etti, System.String[]

Üniversite öğrencileri, hükümetin kampüslere polis konuşlandırma planlarını başkent Atina ve diğer kentlerde protesto etti.

Yunanistan'da öğrenciler, hükümetin üniversite kampüslerine polis konuşlandırma planlarını protesto etti.

Atina'da bir caddeyi kapatmaya çalışan ve "Polis kampüsten dışarı" pankartları taşıyan öğrencilere karşı polisin biber gazı kullandığı bildirildi.

AP haber ajansı, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında toplu gösterilerin yasak olduğunu, ancak öğrenci grupları ile sol grupların üye ve destekçilerinin Perşembe günü Parlamento yakınlarında düzenlenen mitinge katıldığını duyurdu.

Selanik ve Patras kentlerinde de gösteriler oldu.

Eğitim Bakanlığı, üniversite kampüslerinde görev yapmak üzere 1000 kişilik polis ekibi görevlendirmeyi planlıyor.

Kampüslerdeki polislerin silah taşımayacağı, gerek gördükleri takdirde cop ve biber gazı kullanabileceği belirtiliyor.

'Değişim olmalı'

Hükümet sözcüsü Christos Tarantilis, kongrelerin ve diğer etkinliklerin iptaline değinerek "Değişim olmalı… Şiddet ve hukuksuzluk nedeniyle Yunan üniversiteleri değişim sorunu yaşıyor " ifadesini kullandı.

AFP ajansı, Ekim ayında, eski işletme profesörü Tarantilis'in eskiden çalıştığı Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi rektörünün ofisine giren bir grup gencin, rektörün boynuna "Oturma eylemiyle dayanışma" yazılı bir levhayı zorla takmasının tepkilere neden olduğunu belirtiyor.

Yunanistan'da 1967-74 yılları arasındaki askeri cunta döneminde öğrencilerin öldürülmesi ve saldırıya uğramaları hala hafızalarda tazeliğini koruduğu için, polisin üniversiteye girmesi konusunda büyük hassasiyet olduğu belirtiliyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in merkez-sağ hükümeti döneminde de polisin göstericilere karşı sert tutumuna dair birçok haber yayımlandı.





Miçotakis hükümeti, polisin yıllar boyunca üniversite kampüsüne girmesini yasaklayan düzenlemeyi, şiddet içeren gösterilere ve kriminal faaliyetlere zemin oluşturduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Kampüslerde yer alacak polisin, üniversitelere sadece öğrencilerin, öğretim üyelerinin, personel ve ziyaretçiler dışında girişleri engellemesi planlanıyor.

Muhalefet partileri, hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını gerekçe göstererek protestoları yasaklamasına karşı çıkıyor.

Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelere polis konuşlandırma planlarını protesto etti
Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelere polis konuşlandırma planlarını protesto etti

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da öğrenciler, üniversitelere polis konuşlandırma planlarını protesto etti - Son Dakika Dünya

BBC

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