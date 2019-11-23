Yunanistan'da öğretmenlerden protesto

Protestodan görüntüler ATİNA - Yunanistan 'ın başkenti Atina'da Yunanistan Orta Öğretim Sendikası'na (OLME) bağlı öğretmenler, atamalarının yapılması için gösteri düzenledi. Yaklaşık 200 öğretmen ellerinde taşıdıkları dövizlerle parlamento binasına yürüdü.

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