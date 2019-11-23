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Yunanistan'da öğretmenlerden protesto

6 saat önce

Öğretmenlerin protestosu Protestodan görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Orta Öğretim Sendikası'na (OLME) bağlı öğretmenler, atamalarının yapılması için gösteri düzenledi.

Öğretmenlerin protestosu

Protestodan görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Orta Öğretim Sendikası'na (OLME) bağlı öğretmenler, atamalarının yapılması için gösteri düzenledi. Yaklaşık 200 öğretmen ellerinde taşıdıkları dövizlerle parlamento binasına yürüdü.

Yunanistan'da öğretmenlerden protesto

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:55 Kaynak: AA
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