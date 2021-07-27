Yunanistan'da orman yangını - Son Dakika

Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi. Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı. Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.

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