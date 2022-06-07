Yunanistan'da orman yangını kontrol altına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Vari, Varkiza ve Voula bölgelerinde meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 24 kilometre güneyinde yer alan Vari, Varkiza ve Voula bölgelerinde geçtiğimiz hafta sonu orman yangını meydana gelmişti. 6 kilometrekarelik alana yayılan yangına, 2 adet sivil savunma söndürme helikopteri, 1 adet askeri helikopter ve 2 adet yangın söndürme uçağı ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi. Attika İtfaiye Birimi Başkanı Dimitris Leontiadis, bölgedeki yerleşim alanlarının ormanlık alanla iç içe olduğunu belirterek, can güvenliği nedeniyle tahliye edilen 98 hane halkının bugün itibari ile evlerine döndüğünü bildirdi.

3 günde 157 orman yangını

Attika İtfaiye Birimi Başkanı Dimitris Leontiadis, Yunanistan'da son üç gün içinde 54'ü son 24 saatte olmak üzere toplam 157 orman yangını kaydedildiğini açıkladı. Leontiadis, itfaiyenin bu hafta yağmur ve fırtınalı hava tahmini nedeniyle yoğun yıldırım olaylarına ve orman yangınlarına yol açabilecek elektrik fırtınalarına karşı alarma geçtiğini duyurdu. - ATİNA