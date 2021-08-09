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Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu - Son Dakika

Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu

09.08.2021 13:39

Yunanistan'da son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınlarının büyük bir doğa felaketine neden olduğu bildirildi.

Yunanistan'da son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınlarının büyük bir doğa felaketine neden olduğu bildirildi.

Özellikle büyük yangıların yaşandığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Adası ile Mora Yarımadası'nda, yüz binlerce dönüm ormanlık alan ve tarım arazisi kül olurken, alevlere teslim olan 1000'in üzerinde ev ve iş yeri yandı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi, vahşi hayvan yaşamı olumsuz etkilendi.

650 bin dönüm ormanlık alan kül oldu

Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Avrupa Uzay Ajansının, Sentinel 2 uydusundan pazar günü alınan görüntülere göre yaptığı değerlendirmede, Eğriboz Adası'nda 460 bin, Lakonia'da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.

EAA'dan yapılan açıklamada, ülkede birçok noktada yangınların devam ettiği vurgulanarak yanan ormanlık alanın artabileceği değerlendirildi.

Eğriboz'da 1000 civarında ev yandı

Eğriboz'daki Mantudi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yorgos Stamulis, adanın kuzeyinde 7 gündür devam eden yangının büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek Mantudi belediyesinde 450 bin dönüm alan ve 1000 evin tamamen yandığını söyledi.

Yunan basınındaki haberlerde, Eğriboz'un Rovies bölgesindeki yangında ise aralarında 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilenlerin de bulunduğu çok sayıda zeytin ağacı kül olurken, yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Rovies Belediye Başkanı Thodoris Keris, bölgede ilk defa bu kadar büyük bir felaket yaşandığını belirterek yangınlara müdahalede devlet mekanizmasından yeterince destek gelmediğini iddia etti.

Rovies'te, en az 36 ev, onlarca iş yeri ve hayvan damının alevlere teslim olduğunu aktaran Keris, meydana gelen zararları hiçbir hükümetin karşılayamayacağını söyledi.

Bölgeden sürekli canlı yayın yapan televizyonlara konuşan vatandaşlar da insanların başlıca geçim kaynağı olan ormanların ve turistik tesislerin büyük bölümünün kül olduğunu, artık bölgede yaşamlarını sürdürmeleri için hiçbir neden kalmadığını belirtti.

Yüzlerce vahşi hayvan ve kuş telef oldu

Yangın bölgelerinde panik halinde alevlerden kaçmaya çalışan yüzlerce vahşi hayvan ve kuşun telef olduğu, çok sayıda evcil ve vahşi hayvanın da yaralandığı bildirildi.

Atina'nın kuzeyindeki Varipombi ve civarında hayvanseverler tarafından kurtarılan çok sayıda evcil hayvanın, oluşturulan acil yardım merkezlerinde gönüllü veterinerler tarafından tedavi edildiği belirtildi.

Vahşi Yaşamı Koruma Derneğince yapılan açıklamada, Attiki bölgesinde hava kirliliği ve yangın söndürme uçaklarının sesinden etkilenerek yönünü kaybeden onlarca leyleğin ise yüksek gerilim hatlarına çarparak öldüğü kaydedildi.

Eğriboz ve Mora'daki büyük yangınlar sürüyor

Öte yandan, Mora Yarımadası'nın birçok noktasında ve Eğriboz'un kuzeyinde süren yangınları söndürme çalışmalarının bugün de devam ettiği bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Eğriboz'un kuzeyindeki yangınların yoğun yerleşim birimlerinin bulunduğu Mantudi ve İstiea bölgelerine yaklaşması üzerine çok sayıda köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını, evlerini terk ederek sahil şeridinde toplanan 2 binin üstünde kişinin feribot ve teknelerle tahliye edildiğini aktardı.

Ada'nın kuzeyindeki Kastri, Artemisio ve Guves yerleşim birimleri çevresinde yoğunlaşan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği, bölgeye ek itfaiye güçlerinin sevk edildiği ifade edildi.

Mora'da, Lakonia, İlia ve Arkadia illerinde gece boyu süren yangınlara sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahale edildiği, Doğu Mani'deki Desfinas bölgesindeki yangının ise yayılmaya devam ettiği aktarıldı.

Girit Adası'nın Kandiye bölgesinde sabaha karşı çıkan yangının kontrol altına alındığı, yeniden alevlenme olasılığına karşılık itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Sıcak hava yangın riskini artırıyor

Meteoroloji yetkilileri, ülkede son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, halkı aşırı sıcaklara ve yangın riskine karşı uyardı.

To Vima gazetesine konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir itfaiye yetkilisi, aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin adeta bir "barut fıçısına dönüştüğünü" ifade ederek, "ülkenin 2007 yangınlarındaki kabus günlerine geri döndüğünü" söyledi.

Yunanistan'ın orman yangınlarına karşı mücadele sisteminde eksiklikler bulunduğunu ve yangınların sebeplerinin yeterince araştırılmadığını savunan yetkili, ülkede yaz mevsimi sonuna kadar en az 1 milyon dönüm arazinin kül olacağı değerlendirmesinde bulundu.

2007'de ne olmuştu

Yunanistan'da 2007'de ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 84, 2018'de Atina yakınlarındaki Mati bölgesindeki yangında da 103 kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce dönüm arazi ve tarım alanı kül olmuştu.

2007'de Attiki, Eğriboz ve Mora Yarımadası'nda yoğunlaşan yangının yol açtığı maddi hasar 3,5 milyar avro olarak hesap edilmişti.

Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu
Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu
Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu
Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu

Yunanistan, İtfaiye, Yangın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da orman yangınları büyük doğa felaketine neden oldu - Son Dakika


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