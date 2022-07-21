Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor - Son Dakika
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Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor

21.07.2022 22:44
Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor

Yunanistan'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.

Yunanistan'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Sofulu'da rüzgarın şiddetinin az olması, yangınla mücadele için bir avantaj oluştururken bölgedeki yanıcılığı yüksek çam ağaçları mücadeleyi zorlaştırdı.

İlia'daki yangın ise ormanlık alan ve tarım bölgelerini etkiledi.

Yangınla mücadele sürecinde yaralanan 3 itfaiye görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Sofulu, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor - Son Dakika
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