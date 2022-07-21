Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Sofulu'da rüzgarın şiddetinin az olması, yangınla mücadele için bir avantaj oluştururken bölgedeki yanıcılığı yüksek çam ağaçları mücadeleyi zorlaştırdı.

Yunanistan 'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Sofulu, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor - Son Dakika

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