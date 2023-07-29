Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınıyor

29.07.2023 12:00

Yunanistan'da etkili olan orman yangınlarında son 24 saatte durumun daha iyi olduğu bildirildi. Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilirken, yangınların kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı. Ancak rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceği endişesi devam ediyor. Rodos Adası'ndaki yangında 2 bin 500 hayvan telef olurken, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

Yaz aylarının gelişi ile birlikte birçok bölgede orman yangınları baş gösterdi. Türkiye dahil birçok ülke şu sıralar orman yangınları ile mücadele ediyor. Mücadele eden ülkelerden biri de komşu ülke Yunanistan... 17 Temmuz tarihinde Rodos Adası'nda başlayan ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, 2 haftanın sonunda geride çok acı manzaralar bıraktı.

İki haftadır alev alev yanan Rodos Adası'nın son hali içler acısı

KOŞULLAR İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Yunanistan'da günlerdir etkili olan orman yangınlarında bazı bölgelerde durumun son 24 saatte daha iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki çıkan şiddetli yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ancak bugünden itibaren koşulların iyileşmeye başladığı bildirildi.

İki haftadır alev alev yanan Rodos Adası'nın son hali içler acısı

"ALARM DURUMUNDA OLMADIĞIMIZ İLK GÜN"

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 15 günlük aşırı sıcak hava nedeniyle ülkede 600'den fazla yangının çıktığını söyleyerek "10 günlük bir sürenin ardından bugün alarm durumunda olmadığımız ilk gün" dedi.

İki haftadır alev alev yanan Rodos Adası'nın son hali içler acısı

50 BİN ZEYTİN AĞACI ARTIK YOK

Ülke genelindeki yangınların çoğu kontrol altına alınmış olsa da itfaiye ekipleri, rüzgarların yeni yangınlara yol açabileceğinden endişe duyuyor. Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının ilk tahminlerine göre, Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan yangında 2 bin 500 hayvan telef, 50 bin zeytin ağacı da kül oldu.

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