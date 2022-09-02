Yunanistan'da bir metropolitin "tecavüz ve kürtaja" ilişkin açıklamalarına tepki - Son Dakika
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Yunanistan'da bir metropolitin "tecavüz ve kürtaja" ilişkin açıklamalarına tepki

02.09.2022 18:46
Yunanistan'da bir metropolitin "tecavüz ve kürtaja" ilişkin açıklamalarına tepki

Yunanistan'da Ortodoks Dodoni Metropoliti Hrisostomos'un, "tecavüzün kadının rızası dışında mümkün olmadığı ve tecavüz durumunda bile kürtaja karşı olduğu" yönündeki açıklamaları, kilise ve siyaset dünyasının tepkisini çekti.

Yunanistan'da Ortodoks Dodoni Metropoliti Hrisostomos'un, "tecavüzün kadının rızası dışında mümkün olmadığı ve tecavüz durumunda bile kürtaja karşı olduğu" yönündeki açıklamaları, kilise ve siyaset dünyasının tepkisini çekti.

SKAI TV'deki bir programa konuk olan Hrisostomos, tecavüz ve kürtaja ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tecavüz sonrası gelişen bir gebelik bile söz konusu olsa kürtaja karşı olduğunu söyleyen Hrisostomos, "Bir kadın kendisi istemeden tecavüze uğramaz." diye konuştu.

Yunanistan Kilisesince, Hrisostomos'un açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu belirtilerek, söz konusu açıklamanın kilisenin çalışmalarına haksızlık olduğu vurgulandı.

Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hrisostomos'un tecavüz hakkındaki açıklamalarını kınayarak "İstismar ve tecavüz mağduru kadınları faal olarak destekleyen Kilisenin duruşu ile örtüşmemektedir." ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da Twitter'dan "Dodoni Metropolitinin görüşü, toplumun değerleri ve inancımızın dogmalarını ifade etmemektedir. Şiddet ve tecavüz mağdurlarını ön koşulsuz destekliyoruz." paylaşımında bulundu.

Siyaset dünyası ve toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi de metropolitin açıklamalarını kınadı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Siyaset, Güncel, Son Dakika

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