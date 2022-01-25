Yunanistan'da otobanda mahsur kalanların bir kısmı kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis, yaptığı açıklamada "Dün tüm gece, sivil savunma, polis, silahlı kuvvetler, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin çabasıyla Attiki otobanında mahsur kalan yaklaşık 3 bin 500 vatandaşımızı ve 1800 aracı çok zor şartlar altında kademeli olarak kurtardık." diye konuştu.

İtfaiye, polis ve silahlı kuvvetlere bağlı ekiplerin gece mahsur kalanlara su, yiyecek ve battaniye dağıttığını belirten Stilyanidis, "Bu çaba, mahsur kalan tüm sürücü ve vatandaşlarımızın kurtarılması için bugün de devam ediyor." dedi.

Stilyanidis, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hem kamu sektörü hem de özel sektör için ilan edilen ve bugün için geçerli olan iznin, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki bölgesi, Kiklad Adaları, Oniki Adalar ve Girit'te yarın da geçerli olacağını aktardı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, çok sayıda aracın mahsur kaldığı Attiki otobanının işletmesini üstlenen firma ile temasa geçtiği bildirilerek firmanın mahsur kalan araç başına 2 bin avro ödenmesi talebini kabul ettiği bildirildi.

Dünden beri ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım, eğitim ve çoğu kamu hizmetinde aksama yaşanmıştı.

Birçok bölgede dün meydana gelen elektrik kesintisi bugün de devam ediyor.