Yunanistan'da Patlama: 1 Polis Yaralı
1 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kolonaki bölgesinde Saint Dionysios kilisesinin girişinde meydana gelen patlamada 1 polis memuru yaralandı.
Yunanistan
'ın başkenti Atina'nın Kolonaki bölgesinde Saint Dionysios kilisesinin girişinde meydana gelen patlamada 1 polis memuru yaralandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlama, saat 07.30'da Kolonaki semtinde yola bırakılmış bir kutuya gizlenmiş saatli bombanın patlamasıyla meydana geldi. Patlamada yoldan geçen bir polis hafif yaralandı. Bölge abluka altına alındı. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:44 Kaynak: İHA
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