Yunanistan'da Patlama: 1 Polis Yaralı
2 saat önce
- Yunanistan'da patlama: 1 polis yaralıATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kolonaki bölgesinde Saint Dionysios kilisesinin girişinde meydana gelen patlamada 1 polis memuru yaralandı.
- Yunanistan
'da patlama: 1 polis yaralı
ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kolonaki bölgesinde Saint Dionysios kilisesinin girişinde meydana gelen patlamada 1 polis memuru yaralandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlama, saat 07.30'da Kolonaki semtinde yola bırakılmış bir kutuya gizlenmiş saatli bombanın patlamasıyla meydana geldi. Patlamada yoldan geçen bir polis hafif yaralandı. Bölge abluka altına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:42 Kaynak: İHA
Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı
Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü
3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti