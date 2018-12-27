Yunanistan'da Patlama: 1 Yaralı
1 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da kilise önünde bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir kişi yaralandı.
Yunanistan
'ın başkenti Atina'da kilise önünde bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir kişi yaralandı.
Yunan Emniyetinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan Agios Dionisios Kilisesi'nin önünde şüpheli metal bir kutu bulundu.
Kilisenin zangocu durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken patlayıcı maddenin infilak ettiği, bir polisin yaralandığı belirtildi.
Bölgeyi güvenlik çemberine alan emniyet birimleri inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:33 Kaynak: AA
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