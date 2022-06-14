Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem - Son Dakika
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Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem

14.06.2022 16:37
Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem

Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı.

Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı.

Psihiko semtinde bulunan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu önüne dün akşam saatlerinde motosikletlerle gelen "Ruvikonas" isimli anarşist grubun yaklaşık 20 üyesi ellerindeki bildirileri sokağa ve konsolosluk bahçesine attı.

Yunan polisinin müdahale etmediği PKK destekçisi anarşist grup, eylemin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimde bulundu. Büyükelçilik, Yunan makamlarından faillerin araştırılmasını ve benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için önlem alınmasını talep etti.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem - Son Dakika
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