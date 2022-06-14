Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği , Yunanistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimde bulundu. Büyükelçilik , Yunan makamlarından faillerin araştırılmasını ve benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için önlem alınmasını talep etti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist gruptan, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem - Son Dakika

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