Yunanistan polisi 16 yaşındaki genci vurdu, halk sokağa indi - Son Dakika
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Yunanistan polisi 16 yaşındaki genci vurdu, halk sokağa indi

06.12.2022 09:11

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralandı. Gencin vurulması sonrasında halk ülkenin birçok yerinde sokağa indi. Eylemciler polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Dün sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralandı. Başından yaralanan 16 yaşındaki genç yoğun bakımda tedavi altına alındı.

POLİS, DURDURMAK İÇİN 2 EL ATEŞ ETTİ

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtildi. Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli bir şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunuldu.

Yunanistan'da polis kurşunuyla ağır yaralanan 16 yaşındaki genç için protesto

PROTESTOCULAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması ülkenin birçok yerinde protesto edildi. Eylemciler, başkent Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı'nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik'te de şehir merkezinde ve ağır yaralı gencin yattığı hastane önünde eylemler yapıldı. Eksarhia'da eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Yunanistan'da polis kurşunuyla ağır yaralanan 16 yaşındaki genç için protesto

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Selanik merkezindeki protestoda çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Selanik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan polisi 16 yaşındaki genci vurdu, halk sokağa indi - Son Dakika

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