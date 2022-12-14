Yunanistan'da polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen protestolarda olaylar çıktı (2) - Son Dakika
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Yunanistan'da polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen protestolarda olaylar çıktı (2)

14.12.2022 09:21

Yunanistan'da 5 Aralık'ta polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen eylemlerde olaylar çıktı.

Yunanistan'da 5 Aralık'ta polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen eylemlerde olaylar çıktı.

Hayatını kaybeden Roman kökenli Kostas Frangulis için Atina'nın merkezi ve Selanik'in Kamara bölgesinde toplanan gruplar, Frangulis için adalet çağrısında bulundu, "Romanların hayatı değerlidir." şeklinde slogan attı.

Bir grup gösterici ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu, polis eylemcileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Olaylar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir eylemci yaralandı.

Atina'nın batısındaki Aspropirgos bölgesindeki Roman mahallesinde de tren yolu yakınında yakılan ateşler nedeniyle tren seferleri aksadı.

Polis ülke genelinde eylemlere karşı güvenlik önlemleri alırken Atina'da Romanların yaşadığı bölgelerdeki otobüs seferleri tedbir amacıyla askıya alındı.

Polis çocuğu, satın aldığı benzinin parasını ödemediği için takibe almıştı

Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu 5 Aralık'ta başından ağır yaralanmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, polisin çocuğu, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan çocuk, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Bugün İpokrateio Hastanesinden yapılan açıklamada, 5 Aralık'tan bu yana tedavi gören çocuk bu sabah hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Selanik, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen protestolarda olaylar çıktı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da polis kurşunuyla ölen 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen protestolarda olaylar çıktı (2) - Son Dakika
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