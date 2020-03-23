Yunanistan'da polis sokağa çıkma yasağı kontrolleri yapıyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Yunanistan'da polis, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyup uymadığını kontrol ediyor.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yayımlanan habere göre, Selanik kentinde (Thessaloniki) polis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in duyurduğu sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyup uymadığını kontrol etti. Güvenlik güçlerinin, insanların yetkililerce yapılan 'kendinizi izole edin' çağrılarına uymadığı kuzeydeki limanın popüler kıyısına odaklandığı belirtildi.

Kontrol için durdurulan insanların çoğunun, dışarda olmalarının gerekçesinin açıklandığı elle yazılmış bir beyanı ya da gerekli hükümet formunun bir kopyasının olduğu bildirilen haberde, yanlarında bir belge olmayan ve dışarı çıkmak için SMS yoluyla onay almayan kişilere polis tarafından ceza verilmeden önce bir uyarı yapıldığı belirtildi. Öngörülen cezanın ihlal başına 150 euro olduğu belirtildi. Ayrıca polisin, Selanik ve diğer kentlerde de kontrollere devam edeceği ifade edildi.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

Öte yandan, haberde Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığı ve yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engelleme çabalarının bir parçası olarak İngiltere ve Türkiye'ye/den uçuşların askıya alındığı bildirildiği belirtildi. Kararın, bugün sabah 6.00'dan itibaren 15 Nisan'a kadar uygulanacağı da belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Miçotakis, ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsün yayılmasını engellemeye önlem olarak ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bu kapsamda zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasaklanmış ve iş ya da başka nedenlerden dolayı zorunlu olarak dışarı çıkma durumundaki kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurup ya da SMS ile yetkililerden izin alması gerektiği açıklanmıştı.

Yunanistan'da virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 624 kişi hasta ve de 19 kişi iyileşti.