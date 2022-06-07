Yunanistan'da Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den geniş katılım - Son Dakika
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Yunanistan'da Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den geniş katılım

07.06.2022 23:51
Yunanistan'da Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den geniş katılım

Yunanistan'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na, Türkiye'den Türk Hava Yollarının (THY) da dahil olduğu toplam 59 firma katıldı.

Yunanistan'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na, Türkiye'den Türk Hava Yollarının (THY) da dahil olduğu toplam 59 firma katıldı.

Fuarda, Avrupa, Güney Amerika ve Asya'dan 1948 firma yer aldı. Katılımcılar, fuar aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren firmaları ve yeni çalışma alanlarını görme imkanı edindi.

Türkiye'nin de kendi özel stantlarıyla yer aldığı fuarda, THY de denizcilik sektöründeki firmalara geniş ulaşım ağını tanıtma fırsatı yakaladı.

AA muhabirine konuşan THY'nin Yunanistan'dan Sorumlu Genel Müdürü Yavuz Akkaynak, THY'nin denizcilik sektörünün hava yolu ulaşım ihtiyaçları açısından pazarda önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Akkaynak, THY'nin dünyanın en çok ülkesine uçuşa sahip hava yolu olduğuna dikkati çekerek, "THY, denizcilik sektörüne ulaşım ağı vasıtasıyla çok büyük hizmet veriyor. Denizcilik sektörünün dakiklik üzerine kurulu bir yapısı var. Ekiplerin zamanında, vaktinde istenilen yerde olması önemli. Bu sebeple bizim ulaşım ağımızın genişliği burada çok etkili oluyor ve çok büyük fayda sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir, Avrupa Birliğinin (AB) yeşil mutabakat kapsamında ihtiyaç duyduğu gemilerin Türkiye'de üretilebildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda çok yenilikçi ve çevreci teknolojiler kullanıyoruz. Bunun dışında tamir, bakım alanında coğrafi bir avantajımız olduğu gibi hem kalite hem de fiyat-performans yönünden çok avantajlıyız ve nitelikli işlerle çok ciddi bir tamir bakım hizmeti verebilir durumdayız. Aslında Türkiye'nin dünyada stratejik olarak görülen gemi inşa sektöründe bu kadar iyi bir yere sahip olması gerçekten bizi önemli bir noktaya ve önemli bir konuma getirmiş durumda."

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin, Büyükelçi Burak Özügergin ev sahipliğinde Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı münasebetiyle verdiği resepsiyona, sektörün ileri gelen isimleri katıldı.

Özügergin, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tarihi olarak sektördeki yeri ve potansiyeline vurgu yaparak, "Denizcilik sektörünün Atatürk'ün yüzyıl önce ulusumuzun önüne çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemesinden gurur duyuyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Gemicilik Fuarı, Denizcilik, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den geniş katılım - Son Dakika

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