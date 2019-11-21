Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı
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Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı

6 saat önce

Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısının 4 bin 962'ye ulaştığı, bu çocuklardan çoğunun "uygunsuz" şartlarda hayatlarını devam ettirdikleri bildirildi.

Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı, System.String[]

Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısının 4 bin 962'ye ulaştığı, bu çocuklardan çoğunun "uygunsuz" şartlarda hayatlarını devam ettirdikleri bildirildi.

Yunan Sosyal Dayanışma Merkezi'ne göre, ülkede refakatsiz çocuk sayısı 4 bin 962'ye çıkarken, bu çocuklardan dörtte üçü uygun olmayan kamplarda kalıyor.

Yunan basınında ise kamplardaki temel eksikliklerin yemek ve temiz suya erişim, devlet desteğinin yetersizliği ve çocukların durumuyla ilgili yasal düzenlemeler olarak sıralanırken, refakatsiz sığınmacı çocuklarla ilgili durumun giderek kötüleştiği kaydedildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde gönüllü olarak çalışan doktor Apostolos Veizis, adalarda yaşanan durumu "suç" olarak değerlendirdi.

Her gün yaklaşık 100 çocukla ilgilendiklerini söyleyen Veizis, çocukların yarısından fazlasının kamplardaki uygunsuz şartlardan kaynaklanan cilt ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Yunan Sivil Toplum Kuruluşu Arsis'in avukatı Dimitra Linardaki, refakatsiz 99 sığınmacı çocuğun Amigdaleza kapalı göçmen kampında tutulduğunu söyleyerek, "Bazı çocuklar 50 gündür çimento zemin üzerinde uyuyor. Bu aşağılama ve insanlık dışı durumdan daha fazlasıdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü Yunanistan Direktörü Gavriil Sakelaridis da ülke genelinde bin 200 refakatsiz sığınmacı çocuğun kayıp olduğunu kaydetti.

Sakelaridis, "En şok edici nokta ise güvenlikleri her an tehdit altında olan bin 200 refakatsiz sığınmacı çocuk kayıp. Nerede oldukları bilinmiyor." dedi.

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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