Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü - Son Dakika

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde robotik çöp öğütme konteynerine eğilen kişinin, kapağın aniden kapanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki evsizin bedeni robotik çöp öğütme konteynerinin kapağının aniden kapanmasıyla ikiye bölündü.
Kent merkezinde gerçekleşen olaya çevredekiler de tanıklık etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin, yiyecek aramak için konteynere eğildiği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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