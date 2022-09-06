Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi

06.09.2022 14:02
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan Hüsamettin Tanrıkulu adliyeye sevk edildi.

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan Hüsamettin Tanrıkulu adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Tanrıkulu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığınca 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.

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Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kaynak: AA

Yunanistan, Lavrion, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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