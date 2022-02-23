Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti - Son Dakika
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Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

23.02.2022 15:13
Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve başladı ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve başladı ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Devlet Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonu (PEODIN) ve Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) ülke genelinde 24 saatlik grev ilan etti.

Sağlık sisteminin güçlendirilmesini talep eden iki federasyon, Sağlık Bakanlığı binasına doğru protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları, Kovid-19 salgının sağlık sistemi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkati çekerek, hükümetten personel, altyapı ve teknik donanım eksikliklerinin giderilmesini talep etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti - Son Dakika


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