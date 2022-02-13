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Yunanistan'da sağlık çalışanları aşı zorunluluğunu protesto etti - Son Dakika

Yunanistan'da sağlık çalışanları aşı zorunluluğunu protesto etti

13.02.2022 21:19
Yunanistan'da sağlık çalışanları aşı zorunluluğunu protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşı zorunluluğuna karşı olan sağlık çalışanları başkentte gösteri düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşı zorunluluğuna karşı olan sağlık çalışanları başkentte gösteri düzenledi.

Atina'daki Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasını ve ulusal sağlık sisteminde planlanan özelleştirmeleri protesto etti.

Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş, Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda sona erdi.

Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.???????

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Yunanistan, Özgürlük, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sağlık çalışanları aşı zorunluluğunu protesto etti - Son Dakika


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