Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı - Son Dakika

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" talebiyle başkent Atina'da eylem düzenledi.
Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) da destek verdiği eylemde, sağlık çalışanları yolu kapatmak istediğinde polisin müdahalesi ile karşılaştı. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Sağlık çalışanları, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sağlıkçıların karşılaştıkları zorluklara dikkati çekerek, "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" taleplerini dile getirdi.
Kaynak: AA
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