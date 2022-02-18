Yunanistan'da sağlık çalışanları ek ödenek talebiyle eylem yaptı - Son Dakika

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN), "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" talebiyle başkent Atina'da eylem düzenledi.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) da destek verdiği eylemde, sağlık çalışanları yolu kapatmak istediğinde polisin müdahalesi ile karşılaştı. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Sağlık çalışanları, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sağlıkçıların karşılaştıkları zorluklara dikkati çekerek, "tehlikeli ve sağlıksız şartlarda çalışma ödeneği" taleplerini dile getirdi.