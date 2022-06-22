Yunanistan'da sağlık çalışanları grev yaptı

Eylemciler, Bakanlık önünde attıkları sloganlarla sektördeki personel sayısının azalışına dikkati çekti ve sağlığa devlet bütçesinden daha büyük pay ayrılmasını talep etti.

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla sağlık çalışanları, Atina ve çevresinde greve giderken bir grup da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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