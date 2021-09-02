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Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika

Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi

02.09.2021 17:21

Son dakika haberler... - Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah yüzlerce sağlık çalışanı, Yunan hükümetinin korona virüse (Covid-19) karşı aşılanmamış olan sağlık çalışanlarını iş yerlerinden geçici olarak uzaklaştırma kararını protesto etmek...

- Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah yüzlerce sağlık çalışanı, Yunan hükümetinin korona virüse (Covid-19) karşı aşılanmamış olan sağlık çalışanlarını iş yerlerinden geçici olarak uzaklaştırma kararını protesto etmek için kentteki Sağlık Bakanlığı binasının önünde toplandı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yunanistan'da hükümet, Covid-19'a karşı aşılanmayan sağlık çalışanlarını geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı almıştı. Yunan hükümetinin kararı üzerine bu sabah Yunanistan Pan-Helenik Kamu Hastanesi Çalışanları Federasyonu'ndan (POEDIN), sağlık çalışanlarına başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı önünde bir protesto gösterisi düzenleme çağrısı geldi.

POEDIN'in çağrısına yanıt veren yüzlerce sağlık çalışanı, Atina'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplandı. Yunan hükümetinin, Covid-19'a karşı aşı yaptırmak istemeyen ve sağlık birimlerinin idaresine aşı belgesi getirmeyenleri geçici olarak iş yerlerinden uzaklaştırma kararı almasına tepki gösteren protestocular, hükümet tarafından alınan önlemin, halk sağlığını daha da zayıflatacağını savundu. Protestocular, "Askıya alınan tek bir çalışan yok" yazılı pankartlar açarak, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i istifaya çağıran ve halk sağlığı sektöründe de daha fazla işe alım talep eden sloganlar attı. Sağlık çalışanları, polis ekipleri tarafından korunan Sağlık Bakanlığı binası önünde yaptıkları protestonun ardından Yunanistan Parlamentosu'na yöneldi.

POEDIN Başkanı Panagiotis Giannakos yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının çoğunun, yani yaklaşık yüzde 90'ının zaten Covid-19'a karşı aşılandığını, Covid-19'a karşı aşı yaptırmak istemeyenlerin ise aşı yaptırmama hakkı olduğunu kaydetti. Ayrıca Giannakos, aşı olmak istemeyen meslektaşlarının Covid-19'a karşı koruyucu tedbirlerini şimdiden sıkılaştırdığını da açıkça belirtti.

Öte yandan Yunanistan'da sağlık çalışanları, önceki hükümetin sağlık sistemini zayıf ve hastaneleri korumasız bırakma kararlarına tepkileri nedeniyle şu anki Yunan hükümetinin kararının kendilerine yönelik cezalandırıcı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca sağlık çalışanları, Covid-19 vakalarında artış gözlenen Yunanistan'da daha fazla sağlık çalışanını geçici olarak işyerlerinden uzaklaştırmanın, ilerde vakalara müdahale edecek doktor sayısının daha azalarak sağlık birimlerinin daha da zayıflamasına neden olmasından korkuyor. Yunan hükümeti ise belirli çalışan gruplarına aşılamanın zorunluğu konusundaki tutumunu değiştirmeden aynı çizgide devam ediyor.

Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi
Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Yunanistan, Protesto, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yunanistan'da sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika


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