Yunanistan'da sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğunu protesto etti - Son Dakika

Yunanistan'da sağlık çalışanları, hükümetin kendilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirmesi nedeniyle gösteri düzenledi.

Aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerinin askıya alınması kararı, başkent Atina'da protesto edildi.

Devlet Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonunun (POEDIN) çağrısı üzerine yerel saatle 10.00-15.00 arasında iş bırakma eylemi yapılırken, hiçbir sağlık çalışanının işsiz kalmaması talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıldı. Bir grup sağlık çalışanı ise eyleme daha sonra Parlamento binası önünde devam etti.

POEDIN'in yaptığı yazılı açıklamada, "Federasyonumuz aşıyı destekleyen bir mücadele içinde olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Meslektaşlarımıza aşı randevusu almaları için çağrıda bulunduk. Ancak meslektaşlarımızın işlerini kaybetmelerine izin veremeyiz." ifadelerine yer verilirken, aşı olmayan sağlık personelinin iş akitlerinin askıya alınmasının sağlık sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Hükümet kaynakları ise sağlık sisteminde karşı karşıya kalınabilecek olası sorunları çözmek için sözleşmeli personel alımı, hastaneler arasında personel değişimi ve özel sektörle iş birliği gibi yöntemlere başvurulacağını duyurdu.

Hükümet, 1 Eylül'e kadar en az bir doz aşı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.