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Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

15.02.2022 15:08
Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen göstericiler, Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olmasını protesto etti.

Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.???????

Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi
Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi
Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi
Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi

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Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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