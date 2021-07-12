Yunanistan'da sağlık çalışanları ve huzurevi personellerine aşı zorunluluğu - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle sağlık çalışanları ve huzurevi personellerine aşının zorunlu olacağını duyurdu.

Yunanistan'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni önlem alındı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, artan Covid-19 vakaları nedeniyle sağlık çalışanları ve huzurevi personellerine aşının zorunlu olacağını duyurdu. Miçotakis, aşı zorunluluğunun huzurevi personeli için hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederken, sağlık çalışanlarına ise 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını aktardı. Miçotakis, "Ülke bazıları yüzünden tekrar kapanmayacak" ifadelerini kullanarak, "Tehlikede olan Yunanistan değil, aşılanmamış Yunanlılar" dedi.

Mitsotakis ayrıca aşılı müşterilerin barlarda, sinemalarda, tiyatrolarda ve diğer kapalı alanlarda iç mekanlara girmesine izin verileceğini açıkladı.

NÜFUSUN YÜZDE 41'İ TAMAMEN AŞILANDI

Yunanistan Aşı Komitesi Başkanı Maria Theodoridou, 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da şu ana kadar 5 milyon 200 binden fazla kişiye bir doz aşı yapıldığını ifade ederek, genel nüfusun yaklaşık yüzde 41'inin tamamen aşılandığını açıkladı. Theodoridou, 15-17 yaş arası gençlerin bu hafta itibarı ile korona virüse karşı aşılamaya başlanacağını belirterek, "Bu yaşlarda hastalık riski düşük ama gerçek" ifadelerini kullandı. Theodoridou, "Ancak bu yaş grubunun temel özelliği, virüsü savunmasız veya aşısız kişilerin de bulunabileceği çevrelerine yaymaktır" dedi.

Yunanistan'da hükümet, gençleri aşı olmaları yönünde teşvik etmek amacıyla nakit para ve ücretsiz mobil veri teşvikleri sunmuştu. Yunanistan'ın Biyo-etik Komitesi, aşılamayı teşvik etme çabalarının etkisiz kalması durumunda "son çare olarak" sağlık çalışanları ve huzurevlerindeki personel için zorunlu aşı yapılmasını tavsiye etmişti. Miçotakis geçen ay yaptığı açıklamada, en az bir doz korona virüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıklamıştı.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 440 bin 872'ye, toplam can kaybı ise 12 bin 802'ye ulaştı.

(İHA)