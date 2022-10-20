Yunanistan 'ın başkenti Atina 'da bir araya gelen bir grup sağlık çalışanı, Yunan hükümetinin sağlık sektörünü ilgilendiren yeni politikalarını protesto etti.

Kaynak: AA

Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da sağlık çalışanlarından grev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.