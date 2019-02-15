Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da salgın: 56 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da salgın: 56 kişi hayatını kaybetti

33 dakika önce

Yunanistan'da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da salgın: 56 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Yunanistan'da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:50 

Yunanistan, Ekonomi
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