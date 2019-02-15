Yunanistan'da salgın: 56 kişi hayatını kaybetti
33 dakika önce
Yunanistan'da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan'da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:50
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı