Yunanistan'da sanatçılardan protesto - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.

"Maske takıyoruz ama susmuyoruz" sloganı altında parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen müzisyen, oyuncu, yazar ve ressamlardan oluşan yüzlerce kişi, rengarenk kostümleriyle "medeniyet susturulamaz", "medeniyet ancak insanlar kurtulduğunda kurtulur", "sanat, sıcak ekmek gibidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, hükümetin mali destek programlarına dahil edilmeyi isteyen sanatçılar, 535 avro yardım ödeneği, vergi indirimi ve kira yardımı talep etti.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart'ta sokağa çıkma yasağı başlatılan Yunanistan'da 4 Mayıs'tan itibaren alınan tedbirler gevşetilmeye başlatıldı.

İlk etapta kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken tiyatro, sinema ve konser salonlarının ne zaman açılacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.