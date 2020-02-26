Yunanistan'da seçilmiş müftüye 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Yunanistan'da seçilmiş müftüye 4 ay hapis cezası

6 saat önce

Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'da seçilmiş müftüye 4 ay hapis cezası, System.String[]

Yunanistan'da, "makamı gasbetmek"le suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan müftü Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, Mete ile aynı suçtan yargılanan Gökçepınar imamı Erkan Azizoğlu'nu ise suçsuz bularak beraatine karar verdi.

Mete'ye, 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

Müftü Mete, duruşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyacağını belirterek, Selanik'e gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Daha önce yargılandıkları alt mahkemede 7'şer ay hapis cezalarına çarptırılan Mete ve Gökçepınar imamı Azizoğlu, karara itiraz ederek Selanik İstinaf Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mete 2016'da, Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir soydaş askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazını kaldırmıştı.

Savcılık, Mete'yi, devletin atadığı resmi müftünün bulunduğu bir törende cenaze namazını kıldırdığı için "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemekle" suçlamıştı.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Ahmet Mete, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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