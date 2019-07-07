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Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada

1 saat önce

Yunanistan'da yapılan erken genel seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan'da seçim: Yeni Demokrasi Partisi lideri Miçotakis önde, Çipras ikinci sırada, System.String[]
Yunanistan'da yapılan erken seçimde sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 - 30.5 oy aralığında ikinci sırada yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:22 
Yunanistan, Dünya
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