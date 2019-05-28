Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
1 saat önce
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkede erken genel seçimlerin 7 Temmuz'da yapılmasının planlandığını söyledi.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:18
Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkede erken genel seçimlerin 7 Temmuz'da yapılmasının planlandığını söyledi.
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular
Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!