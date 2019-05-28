Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
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Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

1 saat önce

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkede erken genel seçimlerin 7 Temmuz'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor, System.String[]
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, ülkede erken genel seçimlerin 7 Temmuz'da yapılmasının planlandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:18 
Yunanistan, Ekonomi
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